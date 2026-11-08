Жителям Шымкента начнут выдавать жилищные сертификаты на сумму до 1 млн тенге

В Шымкенте с 10 ноября 2026 года начнут принимать заявки на получение жилищных сертификатов. Размер государственной поддержки составит 10% от суммы ипотечного займа, но не более 1 млн тенге.

Сертификат предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия части первоначального взноса при покупке жилья в рамках государственных жилищных программ.

На поддержку могут претендовать ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий на территории других государств, люди с инвалидностью I и II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также вдовы и вдовцы с несовершеннолетними детьми на иждивении.

Кроме того, сертификаты доступны многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или соответствующими орденами, многодетным и неполным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также работникам государственных учреждений и предприятий Шымкента.

Одно из условий получения помощи — уровень дохода. Среднемесячный доход заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи за последние шесть месяцев в расчёте на одного человека не должен превышать 3,1 прожиточного минимума. В 2026 году эта сумма составляет 157 638 тенге. При расчёте учитываются доходы за вычетом пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога и других обязательных отчислений.

Для подачи заявки понадобятся заявление установленного образца, справка о доходах за последние шесть месяцев, письмо банка об одобрении ипотечного займа с указанием суммы кредита и первоначального взноса, а также справки о пенсионных отчислениях заявителя, супруга или супруги и совершеннолетних членов семьи. Для отдельных социально уязвимых категорий предусмотрено исключение по предоставлению справки о доходах.

Заявки принимаются в электронном формате через платформу kezekte.kz (Amanat). Для подачи документов необходима электронная цифровая подпись. Приём проводится каждый понедельник.