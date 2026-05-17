Жителям столицы напомнили правила пользования LRT

На линии LRT зафиксированы отдельные случаи нарушения пассажирами правил безопасности, которые могут привести к аварийным ситуациям и временным задержкам движения.

Как сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на CTS, в частности, были зафиксированы случаи, когда пассажиры:

- без необходимости нажимали кнопку экстренного торможения на платформе станции;

- активировали кнопку экстренного открытия платформенных дверей, расположенную внутри поезда за защитным стеклом;

- пытались самостоятельно открыть двери вагона изнутри;

- намеренно препятствовали закрытию дверей, просовывая руки между створками.

Система LRT является полностью автоматизированной. Любые подобные действия автоматически воспринимаются системой как потенциальная угроза безопасности, что приводит к остановке поезда и дополнительным проверкам со стороны диспетчерского центра.

Просим пассажиров соблюдать правила пользования LRT. Напоминаем, линия находится под напряжением. Внутри каждого состава есть оператор поездов LRT, который при необходимости откроет двери после отключения питания.

Все нарушители устанавливаются с помощью камер видеонаблюдения, размещённых на станциях и внутри вагонов. По выявленным фактам материалы будут переданы правоохранительным органам для привлечения к уголовной ответственности, поскольку такие действия создают угрозу безопасности пассажиров и влияют на стабильную работу LRT.