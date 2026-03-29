С начала 2026 года жителям Западно-Казахстанской области удалось вернуть более 13,7 млн тенге за некачественные товары и услуги. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание «Мой город».

По данным ведомства, с начала года поступило 498 обращений от потребителей. Значительная часть средств — около 6,7 млн тенге — была взыскана через суды, в том числе с учетом компенсации морального вреда.

К административной ответственности привлекли 54 предпринимателя. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,4 млн тенге.

Больше всего жалоб связано со сферой розничной торговли, особенно с покупками через интернет. Чаще всего потребители сталкиваются с тем, что товар не соответствует заявленному описанию, отсутствует информация о продавце, продавцы отказываются возвращать деньги или игнорируют претензии.

Также жители региона обращаются с жалобами на услуги в сфере ЖКХ, бытового обслуживания, а также на качество обслуживания в общественном питании, медицине, образовании и транспорте