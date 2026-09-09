Жителю Экибастуза напечатали часть черепа на 3D-принтере

В Алматы врачи провели сложную операцию мужчине из Экибастуза, который получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с высоты более пяти метров. Пациенту восстановили лобную кость с помощью индивидуального импланта, изготовленного на 3D-принтере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Almaty.tv.

Асылбек Масыгапов получил травму во время работы на производстве. По его словам, во время падения оборвался страховочный пояс.

«Пояс порвался, я перевернулся, потом уже дальше не знаю. И упал до земли. Вообще не ожидал, пугался, боялся, можно сказать. Изначально говорили, что такие случаи сложные», – рассказал Асылбек Масыгапов.

После травмы у мужчины образовался обширный дефект костей черепа. Как отмечают врачи, головной мозг практически остался без защиты костной тканью.

Вернуться к привычной жизни пациент смог после реконструктивной операции, которую провели в мае этого года. Вмешательство длилось около шести часов.

«Уникальность этого случая в том, что это очень сложный, очень обширный дефект, который требовал восстановления свода черепа, а также основания черепа. При этом обыкновенные старые методики, которые формируют пластины во время операции, были невозможны. Если раньше мы использовали в лечении таких пациентов зарубежные импланты, мы заказывали их за рубежом, то сейчас это делает казахстанская компания», – отметил нейрохирург Чингиз Шашкин.

Имплант изготовили индивидуально для пациента с использованием технологии 3D-печати. Сначала врачи проводят компьютерную томографию, затем полученные снимки загружают в специальную программу. На их основе создается точная трехмерная модель поврежденного участка, по которой изготавливается необходимая конструкция, в данном случае – из костного цемента.

«Пациенту угрожала слепота и, возможно, потеря глазного яблока как органа. В свою очередь, мы сформировали глазницу снаружи и внутри, имплантировали костный имплант. Сформировали кости глазницы, таким образом, глазные яблоки стали стоять ровно», – пояснил офтальмолог Алексей Кравцов.

По данным телерадиокомпании, операции с использованием индивидуальных 3D-имплантов в Казахстане пока проводят редко. Технология позволяет создавать конструкции с учетом анатомических особенностей конкретного пациента и проводить сложные реконструктивные операции внутри страны.