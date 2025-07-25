Животные стали причиной сотен экстренных остановок поездов в Казахстане
Лошади и крупный рогатый скот выходят на пути, создавая угрозу аварий и сбивая расписание пассажирских составов.
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С начала 2025 года на железных дорогах Казахстана зафиксировано 893 экстренных торможения поездов — и в двух из трёх случаев виноваты животные, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным транспортной полиции, 661 инцидент произошёл из-за скота и лошадей, оказавшихся на путях. Подобные случаи не только заканчиваются гибелью животных, но и создают серьёзную угрозу безопасности движения, вызывают сбои в графиках, а также наносят ощутимый экономический ущерб железнодорожной системе страны.
Только за последние сутки в шести регионах — Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и снова Алматинской — были зафиксированы наезды поездов на лошадей и крупный рогатый скот, бесконтрольно пасшийся вблизи рельсов.
В каждом случае транспортные полицейские оперативно установили владельцев животных, нарушивших правила выпаса. Все они привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.
Власти в очередной раз напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Выпас скота в полосе отвода строго запрещён, а его нарушение может обернуться трагедией не только для животных, но и для пассажиров.
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