С начала 2025 года на железных дорогах Казахстана зафиксировано 893 экстренных торможения поездов — и в двух из трёх случаев виноваты животные, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным транспортной полиции, 661 инцидент произошёл из-за скота и лошадей, оказавшихся на путях. Подобные случаи не только заканчиваются гибелью животных, но и создают серьёзную угрозу безопасности движения, вызывают сбои в графиках, а также наносят ощутимый экономический ущерб железнодорожной системе страны.

Только за последние сутки в шести регионах — Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и снова Алматинской — были зафиксированы наезды поездов на лошадей и крупный рогатый скот, бесконтрольно пасшийся вблизи рельсов.

В каждом случае транспортные полицейские оперативно установили владельцев животных, нарушивших правила выпаса. Все они привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Власти в очередной раз напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Выпас скота в полосе отвода строго запрещён, а его нарушение может обернуться трагедией не только для животных, но и для пассажиров.