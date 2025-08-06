Скандал с участием живого страуса разгорелся в Астане после того, как пользователи соцсетей заметили, что экзотическое животное использовалось в рекламных целях возле кафе быстрого питания. Видео с пернатым "рекламным лицом" донерной вызвало волну критики в интернете. Минэкологии прокомментировало инцидент, передает BAQ.KZ.

"Что вы творите? Почему вы используете страуса как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо, которое также дышит, ест, пьет и хочет жить", — написала возмущенная жительница столицы.

Казахстанцы массово осудили такой маркетинговый ход, предложив "посадить директора заведения в клетку — ради большего хайпа".

Редакция направила запрос в Министерство экологии и природных ресурсов. В ответе ведомства говорится:

"Страус — крупнейшая современная птица, не способная к полету. В естественной среде обитает в саваннах и полупустынях Африки. Разводится в том числе для получения мяса, яиц, кожи и перьев. В соответствии с законодательством Казахстана, страус считается сельскохозяйственным животным и не относится к дикой фауне или объектам охотничьих ресурсов".

Также в Минэкологии напомнили, что:

Согласно пункту 7 статьи 18 Закона РК "Об ответственном обращении с животными", запрещена деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, океанариумов и передвижных выставок, за исключением мероприятий с участием сельскохозяйственных или домашних животных.

Ведомство уточнило, что использование страуса как элемента уличной рекламы не регулируется напрямую законом об ответственном обращении с животными.

Таким образом, с формальной точки зрения, размещение страуса у донерной не нарушает закон, однако вызывает серьезные этические вопросы и общественное возмущение. В соцсетях продолжают требовать прекратить эксплуатацию животных в коммерческих целях.