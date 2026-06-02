"Жизнь как высшая ценность": спортивные игры для пациентов после трансплантации начались в Туркестане

Сегодня в Туркестане стартовали Республиканские спортивные игры среди пациентов после трансплантации органов и людей, получающих заместительную почечную терапию – гемодиализ.

В этом году соревнования объединили более 110 участников из 9 областей и 3 городов республиканского значения. В течение пяти дней спортсмены будут соревноваться в плавании, волейболе, настольном теннисе и дартсе, демонстрируя силу духа, стремление к активной жизни и возможности современной трансплантологии.

Игры проходят под девизом "Жизнь как высшая ценность" и уже стали важной площадкой для поддержки пациентов, популяризации донорства органов и развития трансплантационной культуры в Казахстане. В следующем году соревнования отметят свой десятилетний юбилей.

Особую значимость мероприятию придает то, что многие участники продолжают проходить регулярное лечение. Для пациентов, находящихся на гемодиализе, участие в соревнованиях требует не только спортивной подготовки, но и строгого соблюдения режима терапии. Даже во время проведения игр они продолжают получать жизненно необходимое лечение.

Участники, перенесшие трансплантацию органов, собственным примером показывают, что после сложнейших операций можно вернуться к полноценной жизни, заниматься спортом, работать, создавать семьи и достигать новых целей. Для многих из них эти соревнования стали символом второго шанса, полученного благодаря донорству и труду медицинских работников.

Выбор Туркестана в качестве площадки проведения не случаен. Один из духовных и исторических центров страны сегодня становится местом, где объединяются люди, сумевшие преодолеть тяжелые заболевания и доказать, что трансплантация – это не завершение пути, а начало новой жизни.

Одной из ключевых задач соревнований является популяризация донорства органов и привлечение внимания общества к проблемам пациентов, ожидающих трансплантацию. Кроме того, по итогам игр будет продолжено формирование национальной сборной Казахстана для участия во Всемирных трансплантационных играх 2027-2028 годов.

Сегодня в национальном листе ожидания на трансплантацию органов находятся 4 739 пациентов, из которых 125 - дети. Для многих из них донорский орган остается единственной возможностью сохранить жизнь. Именно поэтому развитие культуры донорства и повышение осведомленности общества остаются важными направлениями государственной политики в сфере здравоохранения.

Организаторами соревнований выступают Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, общественное объединение "Өмір тынысы", акимат Туркестанской области при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан.