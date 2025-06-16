В частном секторе возле торгового дома "Тулпар" по улице Уалиханова в Астане десятки семей живут в тревожном ожидании. Ещё в марте к ним приходили представители частной компании. Сказали, что на месте их домов будет новый торговый центр. Предложили деньги. Но суммы, по словам людей, были смехотворными. Жители отказались. С тех пор – тишина. Корреспондент BAQ.KZ побывала в этом районе и поговорила с местными жителями.

Мы приехали в этот район, чтобы посмотреть, как идёт благоустройство нового сквера. Увидев, как я фотографирую технику, ко мне подошёл мужчина лет 40.

– Вы, наверное, журналист? Нам как раз нужен журналист. Осветите нашу проблему, а? – говорит он.

Так я познакомилась с Арманом – местным жителем, который искренне переживает за свой район.

– Наших соседей уже снесли. К нам весной тоже приходили. Сказали, что будет торговый центр. Оценили дома, предложили цену. Мы свою сказали. И всё. С тех пор ни слуху, ни духу, – рассказывает он.

Арман показывает рукой на дальний конец улицы. Там, где раньше стояли жилые дома, теперь груды кирпича, разобранного асфальта и плитки брусчатки. Экскаваторы и самосвалы активно работают, заглушая наши голоса. Чуть дальше у дороги – двухэтажный торговый дом "Каракоз", словно забытая декорация, уцелел одиноким бастионом посреди этого хаоса.

– А сколько вы просили? – спрашиваю.

– Смотрите: вон в том доме квартира стоила 30 миллионов. Сейчас уже 40. За квартиры такой же квадратуры как у меня просят 100 миллионов и выше. Только это – частный сектор, с участками, с хозпостройками. А они нам какие-то копейки предлагают.

Увидев пожилую женщину в бордовом халате, Арман окликает её.

– Тётя Яха, это журналистка. Расскажите ей про дом.

Тётя Яха кивает и подходит к нам.

– Да, это мой дом снесли. Дали 135 миллионов. А у меня шесть точек было! Магазин, парикмахерская, обувной, одежда... всё было законно. Документы в порядке. Не хотели больше платить. Ну, думаю, садақа им будет. Оставила и ушла. А потом пожалела. Дом-то у меня новый был. Я его только в 2018 году построила. С одной стороны мы сами жили, с другой бутики были, – говорит она.

Её голос дрожит не от старости, а от горечи.

– Мне 72. Четверо внуков. Две дочки не замужем. Одна болеет: шишка в голове. Пенсия – 100 тысяч. Устроилась в общежитие комендантом. Получаю 150 тысяч. Не хватает. Просто они меня обидели.

К разговору присоединяется ещё одна соседка – Гульнара Альжанова, энергичная женщина лет 50.

– Даже не в деньгах дело, – перебивает она. – Почему сносят выборочно? Почему "Каракоз" стоит, как памятник беспределу? Людям деньги раздали, должны сразу снести. Этот бардак мы уже месяц-полтора наблюдаем. Там дом стоял, закуток был. Мои две внучки идут со школы в апреле. Один мужик стоит и говорит: Бері келіндерші (подойдите сюда). Одна из внучек побежала в сторону дома и закричала "ажека". Тот мужик убежал. А там бичи вообще притон устроили. Они в тазике жгли дрова. А что будет если все сгорим? – высказалась за всех соседей Гульнара апа.

По её словам, зимой сюда приходили представители частной компании. Сфотографировали дома, провели оценку. Пообещали перезвонить.

– Я сказала: 100 миллионов. У меня три семьи. Он говорит: вы адекватно просите. Потом звонит, говорит дом оценили в 37 миллионов тенге, дадим 57 миллионов. Я сказала, положите эту бумажку в карман. Когда дойдёте до 100 миллионов, тогда поговорим. С марта тишина.

Гульнара Альжанова живёт здесь с детьми и пятерыми внуками. У неё ИП, она сдаёт комнаты. Для неё дом – не просто жильё, а источник дохода и опора всей семьи.

– У нас дом хороший, высокие потолки. Мы сами воду провели. Всё устраивает. Если бы не эта ситуация, давно бы ремонт сделали.

Арман подхватывает:

– А так что? Ни уголь не купишь, ни крышу не починишь. Сидим, ждём: снесут, не снесут? Как жить в таком подвешенном состоянии? Фирма, которая всё это делает, появилась в 2024 году. Молодая, без опыта. Сразу взяла проект на весь квартал. Как так? Почему им дали разрешение?

– Потому что они сначала купили два маленьких дома и сделали вид, будто весь район под контролем, – отвечает ему Гульнара Альжанова.

Дальше по улице – дом Ырысты Байгожиновой, старожилы района. Пенсионерка тоже ждёт сноса уже много лет.

– Этот район уже не подходит статусу Астаны. Топим печки, дым, копоть, смог. Невозможно дышать. Болеем, одышка у всех. Вот Сауле, дом которой снесли, она с помощью аппарата дышит. Наше условие такое – если нам дадут по 550 тенге за квадратный метр, то мы сегодня же съедем. Мы не просим оплатить нам как за бизнес-класс или комфорт. Просим цену вторичного жилья. Если до осени к нам не придут, я буду просить 700 тенге за квадратный метр. А если останется на зиму, то 1000 тенге за квадратный метр запрошу. Дома растут в цене.

– А вам оценку проводили?

– Я не хочу даже смотреть на их оценку (смеётся). Мой прекрасный дом оценили так, как как будто это сарай. Сарай! Спасибо им. Но я знаю свои права. Я их даже не запущу за такую цену. 190 квадратов оценили на 191 миллионов. Находимся в самом центре Астаны. В эту сторону на любом автобусе можно уехать на старый вокзал, с той стороны на любом автобусе – на левый берег. На новый вокзал тоже не так сложно уехать от нас. Шаг шагнуть и Артем. Фрукты и овощи по низким ценам круглосуточно. С этой стороны Магнум. В доступном месте. Хорошее место у нас, золотое. Мы же не на улице сидим. Единственное – нету игровых площадок для детей, нет асфальта. Пусть построят нам асфальт и детские площадки. А так мы не нуждаемся ни в чём.

С ней соглашается соседка и родная её сестра Рысжан Ташатова.

– Ой, быстрее бы нас отправили на снос. Мы уже устали ждать. Сколько лет уже прошло. Всё обещаниями кормят. Моя дочка смеётся: вы говорили о сносе, когда я в школе училась, я уже два института, магистратуру закончила, двух детей родила, а вы до сих пор сидите.

За дом площадью 98 квадратных метров Рысжан апа предложили 21 миллионов. У женщины – муж инвалид, трое сыновей, трое маленьких внуков.

– Когда-нибудь наши дома всё-таки снесут, – успокаивает разгорячившихся соседок Арман.

– Когда, Арман? Я уже не верю им. Они вышли уже из доверия. Если до октября не возьмут, то всё, – разводит руками Рысжан апа.

В этом квартале осталось около 13-14 домов. Люди в них – это не просто "жильцы". Это община. Соседи, которые вместе пекут баурсаки на Наурыз, вместе ищут уголь на зиму, вместе женят сыновей и выдают дочек замуж. Кто-то мечтает переехать, кто-то готов бороться до суда. Но всех объединяет одно – неизвестность.

По словам жителей, на месте их домов должен был появиться бизнес-центр. Потом документы "переписали". На что именно, никто не знает.

Пока грохочут экскаваторы и строится сквер для будущих прогулок, десятки семей живут на чемоданах, не зная, когда придут за их домами, сколько предложат, и что потом делать с этими деньгами. А может, и не придут вовсе.

Что говорит застройщик

Редакция обратилась за разъяснениями в ТОО "Сфера Прогресса", которая, по словам жителей, будет заниматься сносом и строительством на этом участке.

В пресс-службе группы компаний Property Management Group, в состав которой входит застройщик, подтвердили: проект в районе ТД "Тулпар" реализуется в рамках программы реновации аварийных и модернизации жилых домов, утверждённой в декабре 2023 года. Её цель – обновление городской застройки и создание более комфортной городской среды.

По словам представителей компании, на данном этапе ведутся проектно-изыскательские работы. Они позволяют изучить территорию и параллельно вести переговоры о выкупе недвижимости с её владельцами. Разрешение на проведение этих работ было выдано акиматом.

"Собственникам предлагаются компенсации на основе независимой рыночной оценки. Все договоры заключаются на добровольной основе", – пояснили в PMG.

На участке, попавшем в проект, расположены около 28 частных домов. Сейчас сотрудники компании проводят подворовые обходы и встречи с жителями. До конца 2025 года планируется завершить выкуп, а строительные работы начнутся в следующем году.

В PMG подчёркивают: проект не предусматривает изъятие имущества для государственных нужд, а значит, нет и оснований для принудительного выселения.