Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова встретилась с руководителями структурных подразделений ведомства и обсудила фундаментальные изменения, вносимые в Основной закон страны. Государственные служащие задали министру вопросы и обсудили изменения, предусмотренные в документе, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи было отмечено, что проект новой Конституции прошел шестимесячное активное обсуждение с участием членов общества и экспертов. В период обсуждения поступило около 2 тысяч предложений. В результате 84% норм закона были обновлены. В основе данных реформ лежат идеи ответственного и созидательного патриотизма, а также новая политическая модель государства. Документ соответствует требованиям времени и учитывает интересы всех казахстанцев. Текст проекта был дополнительно подробно рассмотрен на шести заседаниях Конституционной комиссии.

Наиболее важным нововведением реформы стало официальное закрепление в статье 3 Конституции - развития образования, науки и инноваций в качестве стратегического приоритета государственной деятельности. Данная норма вывела развитие человеческого капитала на уровень приоритетного направления государственной политики. В рамках новой Конституции все усилия государства будут в первую очередь направлены на формирование интеллектуального поколения.

– В соответствии с обновленным текстом, право граждан на образование было повторно усилено социальными гарантиями. Обязательность и бесплатность получения начального и среднего образования в государственных организациях образования закреплены на законодательном уровне. Проект новой Конституции - это конкретное отражение идеи “Справедливого Казахстана”, открывающее путь каждому гражданину к качественному образованию и достижению успеха, – сказала министр отрасли.

Качественные характеристики системы образования также были урегулированы на конституционном уровне. Устанавливаемые государством общеобязательные стандарты образования станут едиными требованиями для всех организаций образования независимо от формы собственности. Содержание образования и уровень ответственности в частном секторе будут строго регулироваться законом с целью усиления порядка на рынке образования. При этом светский характер системы образования и воспитания сохраняется как ключевой принцип государства.

Подводя итоги встречи, Жулдыз Сулейменова сообщила, что изменения в Конституции придадут новый импульс развитию сферы образования, и призвала коллег объединить усилия для совместной реализации данных созидательных идей.