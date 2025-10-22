Недавно назначенная министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах Мажилиса рассказала о приоритетных направлениях работы ведомства и подходе к продолжающимся реформам в сфере образования, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, сейчас проводится анализ всех предыдущих реформ, чтобы обеспечить их преемственность и улучшить результаты.

"Сейчас мы все реформы смотрим, все анализируем. У нас есть четкая задача - повышение качества образования. Это не новая реформа, а продолжение той, что была начата ранее", — сказала Сулейменова.

Одним из ключевых направлений она назвала поддержку педагогов и укрепление их статуса.

"Это вопросы аттестации, качества работы учителей, а также законодательная поддержка педагогов в тех аспектах, которые не свойственны их профессии. Все эти моменты должны быть закреплены на законодательном уровне", — подчеркнула министр.

Также она отметила, что вопросы повышения заработной платы и стипендий уже учтены в трёхлетнем бюджете.

Отвечая на вопрос о возможном сокращении школьных предметов и уменьшении нагрузки для учеников, министр пояснила, что этот вопрос пока находится в стадии обсуждения.