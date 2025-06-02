С 2026 года в Казахстане произойдут кардинальные изменения в системе межбюджетных отношений. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в рамках обсуждения бюджетной политики на ближайшие годы. По его словам, в рамках реформы большая часть доходов будет закреплена за районными и городскими уровнями. Это станет шагом к усилению финансовой самостоятельности на местах, передает корреспондент BAQ.KZ.

"С учетом проведенной работы более 70% доходов области будут сосредоточены в районном, города областного значения бюджете. За четвертым уровнем – бюджетами города районного значения, села, поселка, сельского округа закреплены 14 видов поступлений местных бюджетов", - сказал Жумангарин.

Речь идет о перераспределении таких источников, как налог на имущество, налоги на транспортные средства, земельный налог, а также часть поступлений от индивидуального подоходного налога. Согласно новой модели, эти доходы больше не будут централизоваться на уровне областей, а останутся в распоряжении районных и городских акиматов.

Также, по словам вице-премьера, сохраняется и такой важный источник поступлений, как плата за размещение наружной рекламы. Для многих местных бюджетов это стабильная статья дохода, особенно в густонаселенных городах и районах с развитой коммерческой инфраструктурой.