Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе

Сегодня, 19:33
Фото: pixabay.com

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с Послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили подготовку и содержательное наполнение 26-го заседания российско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Отдельное внимание уделили вопросам урегулирования ситуации со скоплением грузовых автомобилей, ожидающих въезда в Россию вблизи пограничных пунктов пропуска. Собеседники подчеркнули необходимость совместных мер по противодействию "серому" импорту и оптимизации процедур на границе.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению экономического взаимодействия и эффективной реализации двусторонних договоренностей.

