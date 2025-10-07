Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с Послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили подготовку и содержательное наполнение 26-го заседания российско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.
Отдельное внимание уделили вопросам урегулирования ситуации со скоплением грузовых автомобилей, ожидающих въезда в Россию вблизи пограничных пунктов пропуска. Собеседники подчеркнули необходимость совместных мер по противодействию "серому" импорту и оптимизации процедур на границе.
По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению экономического взаимодействия и эффективной реализации двусторонних договоренностей.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Какие налоги перестанут действовать в Казахстане со следующего года
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге