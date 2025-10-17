Казахстан последовательно переходит от ресурсной модели к устойчивой и сбалансированной экономике. Об этом заявил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе встреч с международными рейтинговыми агентствами Fitch, Moody’s и S&P, прошедших в рамках осенних сессий Всемирного банка и МВФ, передает BAQ.KZ.

По словам Серика Жумангарина, экономика Казахстана за последние годы стала значительно более диверсифицированной.

"Сегодня доля нефтяного сектора в ВВП снизилась с 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024-м. Впервые доля обрабатывающей промышленности превысила долю добывающего сектора. За последние 20 лет объем прямых иностранных инвестиций в перерабатывающую промышленность вырос в несколько раз", — подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что малый и средний бизнес формирует уже около 40% ВВП, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 25%. Эти изменения, по его словам, подтверждают, что Казахстан строит экономику, независимую от нефти и других сырьевых ресурсов.

За девять месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал увеличились на 13,5%, а объем прямых иностранных инвестиций в первом полугодии достиг $10 млрд, из которых более $6 млрд направлено в несырьевые отрасли.

Казахстанское правительство ставит цель достичь $450 млрд ВВП к 2029 году, усиливая при этом роль государства в обеспечении инвестиционной активности и экономической устойчивости.

Отдельное внимание на встречах с международными агентствами было уделено реформам бюджетной и налоговой политики. Новый Бюджетный кодекс вводит два контрциклических правила, ограничивающих гарантированные трансферты из Национального фонда и рост расходов республиканского бюджета. Эти меры направлены на снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и укрепление устойчивости государственных финансов.

Представители Fitch, Moody’s и S&P выразили интерес к ходу реализации новых кодексов, мерам по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности.