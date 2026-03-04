Налоговая реформа не подорвала доверие граждан к государству - министр
По словам вице-премьера, изменения в налоговой системе обсуждались с бизнесом и обществом в течение года и принимались с учетом предложений предпринимателей.
Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что налоговая реформа в Казахстане не привела к потере доверия граждан к государству. Об этом он сообщил на брифинге в Мажилисе, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.KZ.
По словам министра, открытое обсуждение реформы позволило укрепить доверие, поскольку процесс разработки изменений проходил публично и с участием представителей бизнеса.
«Я не считаю, что государство, проводя налоговую реформу, потеряло доверие своих граждан. Напротив, я считаю, что мы его приобрели. Вы считаете, что мы в один день, спрятавшись в своих кабинетах, всё сделали скрытно? Мы целый год с вами это обсуждали», - сказал Жумангарин.
Он подчеркнул, что в течение года проводились многочисленные встречи с представителями различных отраслей бизнеса и предпринимателями разного масштаба.
«Были проведены сотни встреч - со всеми видами бизнеса, со всеми масштабами. Решение принималось, и в рамках этого решения мы несколько раз делали шаги назад или в сторону. Поэтому это был демократический процесс», - отметил министр.
Жумангарин также обратил внимание на то, что изменения в налоговой системе затронули не все категории налогоплательщиков.
По его словам, в рамках реформы ставка налога увеличилась всего на 4%, тогда как по ряду специальных налоговых режимов налоги остаются нулевыми.
В качестве примера он привел упрощенную декларацию, режим для самозанятых и крестьянские хозяйства. Министр подчеркнул, что этими режимами пользуется значительное число граждан.
По его словам, речь идет примерно о 1,5 миллиона человек, для которых действуют более льготные условия налогообложения.
