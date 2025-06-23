Жумангарин не исключил новых поправок в Налоговый кодекс в начале 2026 года
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В кулуарах Сената журналисты задали заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину вопрос о перспективах корректировки нового Налогового кодекса. По мнению экспертов, ряд норм документа может оказаться неэффективным уже в первые месяцы после вступления в силу, и в Парламент придется вернуться с поправками, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Готовы ли вы к тому, что уже к концу первого квартала 2026 года снова придется вносить изменения?" – поинтересовались журналисты.
В ответ Жумангарин отметил, что внесение изменений в налоговое законодательство – это постоянный процесс.
"Во-первых, в Налоговый кодекс изменения вносится постоянно, вы знаете. Только заканчивается принятие Налогового кодекса, рабочая группа начинает заседать. Почему? Потому что налоги – это механизмы сопровождения реального сектора экономики. Прежде всего. И здесь ничего такого нет. Наверное, вернемся", – сказал вице-премьер.
Он также признал, что не все запланированные системные изменения удалось реализовать в рамках текущего пакета поправок.
"Мы не смогли ряд очень системных поправок по налоговому администрированию провести в этом Налоговом кодексе. Поэтому мы, наверное, вернемся с поправками, связанными с цифровизацией и налоговым администрированием. Вряд ли, наверное, мы будем с какими-то налогами приходить, потому что нам нужен период, чтобы проверить, как налоги будут платиться", – пояснил он.
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