В кулуарах Сената журналисты задали заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину вопрос о перспективах корректировки нового Налогового кодекса. По мнению экспертов, ряд норм документа может оказаться неэффективным уже в первые месяцы после вступления в силу, и в Парламент придется вернуться с поправками, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Готовы ли вы к тому, что уже к концу первого квартала 2026 года снова придется вносить изменения?" – поинтересовались журналисты.

В ответ Жумангарин отметил, что внесение изменений в налоговое законодательство – это постоянный процесс.

"Во-первых, в Налоговый кодекс изменения вносится постоянно, вы знаете. Только заканчивается принятие Налогового кодекса, рабочая группа начинает заседать. Почему? Потому что налоги – это механизмы сопровождения реального сектора экономики. Прежде всего. И здесь ничего такого нет. Наверное, вернемся", – сказал вице-премьер.

Он также признал, что не все запланированные системные изменения удалось реализовать в рамках текущего пакета поправок.