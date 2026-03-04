Жумангарин объяснил, почему дорожают продукты в Казахстане
По словам вице-премьера, рост цен связан не только с НДС, но и с импортной инфляцией и экспортным спросом на казахстанскую продукцию.
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что рост цен на продукты питания в Казахстане нельзя связывать исключительно с повышением налога на добавленную стоимость (НДС), передаёт BAQ.KZ.
На брифинге в Мажилисе он отметил, что на стоимость продуктов влияет сразу несколько факторов, в том числе импортная составляющая.
По его словам, значительная часть продовольствия поступает в Казахстан из России, и рост цен в соседней стране также отражается на внутреннем рынке.
«Львиную долю продуктов мы получаем из России. Это импортируемая инфляция. Поэтому винить во всём налог на добавленную стоимость на 4% не нужно. Здесь многофакторная модель: в каждом отдельном случае надо разбираться», — сказал Жумангарин.
Министр также привёл данные по инфляции: по итогам января продуктовая инфляция в Казахстане составила 0,8%, тогда как в России — 2%.
По его словам, долгосрочным решением проблемы должно стать развитие собственного производства и насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией.
«Но решение одно — развитие собственного производства и насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства. Чем мы, собственно, и занимаемся. Я думаю, успешно», — отметил он.
Жумангарин добавил, что на рост цен влияет и ситуация на мировых рынках. В частности, подорожание молока и мяса делает экспорт более выгодным для казахстанских производителей.
«На молоко и мясо в мире цены очень сильно поднялись. Это означает, что на экспортных направлениях наша продукция становится востребованной. Соответственно, наши фермеры хотят продавать на экспорт, потому что там цены выше», — пояснил министр.
По его словам, власти рекомендуют производителям ориентироваться на внутренний рынок, однако ограничивать их возможности по продаже продукции за рубеж государство не может.
«Мы им говорим: продавайте не на экспорт, а на внутренний рынок. Они отвечают, что хотят повысить маржинальность. Поднимают цены на внутреннем рынке. Мы им это запретить не можем, иначе сама сфера будет неинтересной», — подчеркнул Жумангарин.
Вице-премьер отметил, что в таких условиях государство делает ставку на развитие отечественного производства, которое должно помочь стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке.
