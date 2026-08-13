Жумангарин поручил найти скрытые резервы для ускорения роста экономики

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил государственным органам совместно с крупнейшими предприятиями страны проанализировать причины, сдерживающие рост производства, и принять меры для их устранения. Такое поручение прозвучало на заседании штаба по обеспечению экономического роста, где подвели итоги развития экономики за семь месяцев 2026 года.

Рост промышленности продолжается

По данным правительства, в обрабатывающей промышленности за январь–июль зафиксирован рост на 9%. Одним из главных драйверов остается машиностроение, где производство увеличилось на 22%.

Наиболее высокие темпы показало автомобилестроение:

выпуск легковых автомобилей вырос на 36% – до 102 870 единиц;

автобусов – на 18%;

грузовой и специальной техники – на 3,2%.

Химическая промышленность также демонстрирует высокие показатели. Производство в отрасли увеличилось почти на 27% благодаря росту выпуска удобрений, полипропилена, серной кислоты и другой продукции.

Добыча нефти пока ниже прошлогоднего уровня

За семь месяцев в Казахстане добыли 53,2 млн тонн нефти, что составляет 91,1% от показателя аналогичного периода прошлого года. При этом к концу августа планируется выйти на объем добычи свыше 60 млн тонн.

Некоторое снижение сохраняется и в металлургии, главным образом из-за уменьшения производства золота. Однако в правительстве отмечают, что выпуск драгоценного металла восстанавливается уже второй месяц подряд. С начала года произведено 39,3 тонны золота, а к концу августа этот показатель должен достичь 45,8 тонны.

Производителям стройматериалов поручили нарастить выпуск

Несмотря на высокий рост строительной отрасли (115,3%), производство строительных материалов увеличивается более медленными темпами.

В связи с этим Серик Жумангарин поручил провести встречи с крупнейшими производителями стройматериалов, выяснить причины замедления и определить меры, которые помогут увеличить объемы выпуска.

До конца года откроют новые производства

В пищевой промышленности за семь месяцев рост составил 13,9%. До конца года в Казахстане планируют реализовать 33 проекта по переработке сельхозпродукции общей стоимостью 122,4 млрд тенге. Среди них – завод по переработке кукурузы Fufeng и новая линия по переработке сахарной свеклы на Таразском сахарном заводе.

Также в сентябре–октябре ожидается запуск нового завода Carlsberg мощностью 340 млн литров в год, где будет выпускаться продукция PepsiCo.

«Необходимо работать непосредственно с предприятиями»

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин подчеркнул, что дальнейший рост экономики невозможен без тесного взаимодействия с бизнесом.

«Необходимо работать непосредственно с предприятиями и понимать ситуацию по каждому крупному производителю: какие есть ограничения для увеличения производства, где требуется решение государственного органа, а где – содействие по инфраструктуре, сырью или другим вопросам. Наша задача – своевременно выявлять такие барьеры и помогать их устранять», – отметил Серик Жумангарин.

По его словам, по каждой отрасли необходимо провести встречи с ключевыми производителями, определить существующие проблемы и принять конкретные меры для увеличения объемов производства и ускорения экономического роста Казахстана.