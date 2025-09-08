Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по вопросам инфляции поручил принять срочные меры для сдерживания роста цен на продукты питания и услуги, передает BAQ.KZ.

По данным первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, годовая инфляция в августе достигла 12,2%, при этом в Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в Астане и Алматы рост цен превысил 12%. Основное влияние оказали коммунальные услуги (+2,9%), транспорт (+1,7%) и здравоохранение (+0,9%).

Для стабилизации цен на продукты уже реализуются меры по импортозамещению, соглашения с производителями картофеля, соли и яиц, а также цифровой мониторинг запасов социально значимых товаров. Вице-премьер поручил акиматам обеспечить доступ к овощехранилищам для установки видеокамер и контролировать соблюдение соглашений.

Также разрабатываются поправки по переходу на адресную социальную поддержку, пилотный проект уже запущен в Акколе и готовится масштабирование на Павлодар и Кокшетау.

Жумангарин подчеркнул, что контроль за ценами и обеспечение доступности продуктов и услуг — одна из приоритетных задач правительства.