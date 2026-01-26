Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане за прошедшую неделю остался на уровне нуля, сообщили в Правительстве РК по итогам совещания под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

По данным мониторинга, снизились цены на яблоки (-2,1%), огурцы и лук (-1,3%), чай (-0,9%), рыбу и мясо кур (-0,6%). Волатильность сохраняется по ряду овощей, что связано с сезонными факторами.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что МТИ подготовило предложение для Совета ЕЭК об установлении беспошлинного ввоза овощей из третьих стран с апреля по июнь текущего года.

В ходе совещания также заслушаны заместители акимов Астаны и Алматы о ценовой ситуации в регионах. В столице отмечается устойчивая тенденция замедления продуктовой инфляции: по итогам 2025 года средний индекс цен на социальные продукты питания составил 107,4%. Цены сдерживаются благодаря своевременной контрактации товаров, соглашениям с крупными торговыми сетями и развитию ярмарочной торговли. В 2026 году в Астане планируется проведение более 300 ярмарок выходного дня, по стране — порядка 10 тысяч.

В Алматы по итогам 2025 года индекс цен на социальные продукты составил 8,9%, с начала 2026 года — 0,2%. Цены на мясо, молочные продукты и отдельные овощи остаются стабильными или снижаются. Продолжается работа по прямым поставкам, расширению ярмарок и ежедневному мониторингу цен.

Серик Жумангарин поручил территориальным департаментам торговли и защиты прав потребителей усилить контроль в регионах и активизировать проверки соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые товары.