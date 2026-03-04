Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Мажилисе посоветовал казахстанским предпринимателям оптимизировать расходы, передаёт BAQ.KZ.

По словам журналистов, некоторые арендодатели и логистические компании повышают цены, пользуясь ситуацией. В связи с этим прозвучало предложение, чтобы правительство публично призвало бизнес не поднимать стоимость услуг без оснований.

Жумангарин согласился, что проблема остаётся острой, но подчеркнул: государство не должно вмешиваться в гражданско-правовые отношения.

"Если это эластичный рынок, то смените бизнес-центр, откажитесь от услуг такого арендодателя, который бессовестным образом поднимает цену, или от услуг этой транспортной компании. Если это неэластичный рынок, если это рынок продавца, тогда, наверное, сложно принимать решение. Но если это рынок покупателя, тогда покупатель диктует условия", — сказал Жумангарин.

Говоря о причинах ценового давления, он подчеркнул, что налоговая реформа совпала с внешней нестабильностью, влияющей на логистику и стоимость ключевых товаров, и призвал бизнес пересмотреть издержки:

"Налоговая реформа совпала с тем, что у нас сохраняется нестабильность во внешнем контуре, которая влияет на логистические цепочки. Но, тем не менее, первые итоги этой реформы показывают, что, в принципе, мы двигались в правильном направлении. Поэтому хочу сказать: нужно оптимизировать собственные расходы, постараться это сделать", — отметил он.

По словам Серика Жумангарина, в остальном власти постарались сохранить наиболее удобные налоговые режимы, которые сегодня востребованы у большинства бизнеса. При этом, отметил он, в секторах, вызывавших наибольшую тревогу из-за ухода от налогообложения и дробления, «лазейки» постарались закрыть. По оценке министра, эффект от введённых мер продлится максимум 6–8 месяцев.