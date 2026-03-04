Казахстан пока не обсуждал сумму взноса в Совет мира
В правительстве рассматривают возможность гуманитарной поддержки, включая отправку медиков, поставки продуктов и образовательные гранты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Мажилисе сообщил, что в правительстве пока не обсуждали, какую сумму Казахстан может направить в Совет мира для помощи сектору Газа, передает BAQ.KZ.
По его словам, на данный момент речь идет не о прямых финансовых перечислениях, а о различных формах гуманитарной поддержки.
Казахстан рассматривает возможность оказания помощи в виде поставок продовольствия, отправки медицинских специалистов с полевым госпиталем, а также предоставления образовательных грантов для студентов.
«Мы ещё ничего не вносили. Речь идёт о том, что мы готовы в рамках стабилизации отправить медиков с полевым госпиталем. Мы готовы предоставить гранты для обучения студентов», — заявил Жумангарин.
Кроме того, рассматривается возможность гуманитарной помощи продуктами питания.
«Мы готовы оказать гуманитарную помощь продуктами питания — либо поставить продукты питания. То есть большая часть помощи оказывается таким образом», — отметил он.
Министр пояснил, что такая помощь может быть оценена в денежном выражении, однако она не будет представлять собой прямой финансовый перевод.
«Она тоже может быть оценена, понимаете? Здесь не стоит говорить, что назвали цифры, и она будет таким образом выплачена. Это разносторонняя помощь, большая часть из которой будет носить гуманитарный характер», — сказал Жумангарин.
При этом он подчеркнул, что вопрос конкретных объемов поддержки пока не рассматривался на уровне правительства.
«Эти вопросы мы на правительственном уровне ещё не обсуждали», — добавил он.
Таким образом, на данный момент речь идет лишь о возможных направлениях гуманитарной поддержки, а окончательные решения о формате и объеме помощи будут приниматься позднее.
Для справки: Совет мира — это международная инициатива, в рамках которой обсуждаются меры по стабилизации ситуации и оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. Предполагается, что страны-участницы могут вносить вклад в виде финансовой, медицинской или иной гуманитарной поддержки.
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу