Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Мажилисе сообщил, что в правительстве пока не обсуждали, какую сумму Казахстан может направить в Совет мира для помощи сектору Газа, передает BAQ.KZ.

По его словам, на данный момент речь идет не о прямых финансовых перечислениях, а о различных формах гуманитарной поддержки.

Казахстан рассматривает возможность оказания помощи в виде поставок продовольствия, отправки медицинских специалистов с полевым госпиталем, а также предоставления образовательных грантов для студентов.

«Мы ещё ничего не вносили. Речь идёт о том, что мы готовы в рамках стабилизации отправить медиков с полевым госпиталем. Мы готовы предоставить гранты для обучения студентов», — заявил Жумангарин.

Кроме того, рассматривается возможность гуманитарной помощи продуктами питания.

«Мы готовы оказать гуманитарную помощь продуктами питания — либо поставить продукты питания. То есть большая часть помощи оказывается таким образом», — отметил он.

Министр пояснил, что такая помощь может быть оценена в денежном выражении, однако она не будет представлять собой прямой финансовый перевод.

«Она тоже может быть оценена, понимаете? Здесь не стоит говорить, что назвали цифры, и она будет таким образом выплачена. Это разносторонняя помощь, большая часть из которой будет носить гуманитарный характер», — сказал Жумангарин.

При этом он подчеркнул, что вопрос конкретных объемов поддержки пока не рассматривался на уровне правительства.

«Эти вопросы мы на правительственном уровне ещё не обсуждали», — добавил он.

Таким образом, на данный момент речь идет лишь о возможных направлениях гуманитарной поддержки, а окончательные решения о формате и объеме помощи будут приниматься позднее.

Для справки: Совет мира — это международная инициатива, в рамках которой обсуждаются меры по стабилизации ситуации и оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. Предполагается, что страны-участницы могут вносить вклад в виде финансовой, медицинской или иной гуманитарной поддержки.