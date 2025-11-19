Министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что фактический рост цен на картофель составил 2,2% за две недели, а не 4,5%, как сообщалось ранее. Он отметил, что власти ожидали подорожание из-за приближения к критическому уровню экспорта – 500–600 тыс. тонн, после которого Казахстан готов закрывать экспорт, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке, передаёт BAQ.KZ.

"Не 4, а 2,2%. Эти 2,2% – за две недели. Мы ожидали такой динамики. Почему? Потому что в Казахстане сейчас есть производитель, который вывозит около 2,9 млн тонн. А потребность страны – около 1 млн тонн. Мы много раз говорили: когда пройдём критическую норму экспорта – примерно 500 тысяч тонн – начнём тормозить вывоз", – сказал министр.

Жумангарин подчеркнул, что пока экспорт продолжается свободно, но после сокращения запасов государство будет вынуждено вмешаться.

"Если дойдём до уровня 500–600 тысяч тонн, мы, скорее всего, будем закрывать экспорт. Тогда речь пойдёт уже о продовольственной безопасности", – заявил он.

Он также напомнил, что нынешняя цена – около 180 тенге – "далека от тех уровней", которые наблюдались ранее.

"Вы помните, что весной цена доходила до 300–400 тенге. Поэтому нынешний рост – небольшой", – сказал Жумангарин.

Отвечая на вопрос о риске повторения весеннего скачка, министр сообщил, что превентивные меры уже приняты.

"Сейчас экспортировано около 300 тысяч тонн. На оставшиеся 200 тысяч введён запрет. Они ещё не успели вывезти, поэтому мы сейчас принимаем приоритетные меры", – пояснил он.

Жумангарин заверил, что ситуация находится под контролем, а резких скачков цен допускать не будут.