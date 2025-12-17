Жумангарин: Рост экономики составил больше шести процентов
За январь-ноябрь 2025 года рост экономики Казахстана составил 6,4%, сообщил на заседании правительства вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"Рост в реальном секторе составил 8,3% и опережает рост производства услуг на 5,3%.
Основные драйверы – транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, сельское хозяйство – на 6,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,9%", - сказал вице-премьер.
По его словам, фактором роста экономики остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,3% и составили 18,5 трлн тенге. Частные инвестиции увеличились на 9,8%.
Самый высокий рост инвестиций в Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях.
Снижение инвестиций наблюдается в Атырауской и Карагандинской областях.
