  • 17 Декабря, 10:25

Жумангарин: Рост экономики составил больше шести процентов

Сегодня, 09:27
АВТОР
пресс-служба правительства РК Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
Фото: пресс-служба правительства РК

За январь-ноябрь 2025 года рост экономики Казахстана составил 6,4%, сообщил на заседании правительства вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Рост в реальном секторе составил 8,3% и опережает рост производства услуг на 5,3%.

Основные драйверы – транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, сельское хозяйство – на 6,1%, обрабатывающая промышленность – на 5,9%", - сказал вице-премьер.

По его словам, фактором роста экономики остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,3% и составили 18,5 трлн тенге. Частные инвестиции увеличились на 9,8%.

Самый высокий рост инвестиций в Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях.

Снижение инвестиций наблюдается в Атырауской и Карагандинской областях. 

