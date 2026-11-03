Жумангарин сообщил о пересмотре инвестиционной политики в 2027 году

Минимальную зарплату планируют повысить с 85 тысяч до 110 тысяч тенге, а в 2027 году будет рассмотрено введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Об этих и других мерах в рамках Послания Президента сообщил Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Зарплаты и социальная поддержка

По его словам, специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи повысят зарплаты за счет доплат, размер которых будет зависеть от стажа и нагрузки.

«Для повышения доходов населения будет увеличен размер МЗП с 85 до 110 тысяч теңге. Зарплата специалистам участковой службы ПМСП будет увеличена за счет дифференцированных доплат за стаж и нагрузку», - сказал Жумангарин.

Также до конца 2027 года планируют проработать вопрос раннего выявления особых образовательных потребностей детей. Для педагогов хотят сократить количество отчётов, в том числе на цифровых платформах.

Бизнес, инвестиции и производство

Также Жумангарин сообщил, что в 2027 году утвердят план развития среднего предпринимательства.

«В сфере развития малого и среднего бизнеса в предстоящем году будет утвержден План развития среднего предпринимательства», - сказал Жумангарин.

Он предусматривает долгосрочное и льготное финансирование, а также технологическую модернизацию предприятий. Возможный мораторий на проверки микро- и малого бизнеса рассматривают как паузу для пересмотра системы контроля и перехода к цифровому регулированию.

В том же году пересмотрят национальную инвестиционную политику. Управление инвестиционными проектами планируют централизовать и перевести в цифровой формат, чтобы устранить дублирование функций между госорганами и организациями и ввести единый порядок реализации проектов.

Для программы «Халықтық құрылыс» планируют расширить выпуск отечественных стройматериалов, металлоконструкций и инженерного оборудования. Также предусмотрены поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау».

Геологоразведка, сельское хозяйство и водные ресурсы

До конца 2026 года создадут национальную систему управления запасами критически важных металлов.

Долгосрочное финансирование предусмотрят для животноводства и переработки сельхозпродукции. Власти также намерены поддержать отечественное производство тракторов и комбайнов.

В 2027 году всем сельхозпроизводителям планируют обеспечить равный доступ к агрологистическим центрам, а для сельских производителей создадут условия для продажи продукции через маркетплейсы и торговые сети. Создание Национальной информационной системы водных ресурсов планируют завершить в марте 2027 года.

Цифровизация, бюджет и финансовый рынок

В рамках направления «Народная цифровая экономика» введут в эксплуатацию третий суперкомпьютерный кластер. Среди дальнейших задач Жумангарин назвал вывод решений на основе искусственного интеллекта на рынок и развитие блокчейн-технологий.

Госбюджет будут формировать на основе консервативных макроэкономических прогнозов.

До конца 2026 года в Курултай внесут законопроект «О рынке капитала» и пакет налоговых поправок, подготовленный с учётом предложений бизнеса.

В 2027 году планируется принять указ о единой стратегии развития финансового рынка. Она предусматривает укрепление сотрудничества между Казахстанской фондовой биржей, Международным финансовым центром «Астана» и юрисдикцией Alatau City. Завершающим этапом модернизации финансовой системы станет полная цифровизация государственного казначейства.