Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал текущую ситуацию с ценами и меры государства для поддержки бизнеса, передает BAQ.KZ.

По его словам, корректировка тарифов и развитие обрабатывающей промышленности помогают расширять товарную номенклатуру внутри страны и стабилизировать рынок.

"Мы развиваем обрабатывающую промышленность, даем меры поддержки, вычеты, зачеты различного рода. Это нужно, чтобы расширить товарную номенклатуру и насытить рынок", — отметил Жумангарин.

Министр добавил, что рынок топлива также находится под контролем.

"Бензин и дизтопливо вывозятся из страны. Запреты поставили, но ухищрений хватает. Единственный способ - скорректировать ценовую разницу, чтобы заниматься этим было экономически невыгодно", — пояснил он.

Жумангарин подчеркнул, что эти меры, вместе с транзитным НДС и инвестициями в продовольственный и непродовольственный сектора, направлены на экономическую стабильность и поддержку субъектов бизнеса.