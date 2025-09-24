Жумангарин: запреты на вывоз топлива не работают, нужна корректировка цен
Меры, вместе с транзитным НДС направлены на экономическую стабильность и поддержку субъектов бизнеса.
Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал текущую ситуацию с ценами и меры государства для поддержки бизнеса, передает BAQ.KZ.
По его словам, корректировка тарифов и развитие обрабатывающей промышленности помогают расширять товарную номенклатуру внутри страны и стабилизировать рынок.
"Мы развиваем обрабатывающую промышленность, даем меры поддержки, вычеты, зачеты различного рода. Это нужно, чтобы расширить товарную номенклатуру и насытить рынок", — отметил Жумангарин.
Министр добавил, что рынок топлива также находится под контролем.
"Бензин и дизтопливо вывозятся из страны. Запреты поставили, но ухищрений хватает. Единственный способ - скорректировать ценовую разницу, чтобы заниматься этим было экономически невыгодно", — пояснил он.
Жумангарин подчеркнул, что эти меры, вместе с транзитным НДС и инвестициями в продовольственный и непродовольственный сектора, направлены на экономическую стабильность и поддержку субъектов бизнеса.