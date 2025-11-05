В рамках Astana Media Week 2025 в столичном Казмедиа центре стартовала панельная сессия, организованная АО "Qazcontent", на тему "Журналистика на перепутье: рождение цифрового медиа с искусственным интеллектом". Модератором дискуссии выступила председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек, отметившая, что современные технологии искусственного интеллекта уже сегодня меняют привычные подходы к созданию, обработке и подаче информации, передаёт коррсепондент BAQ.KZ.

Сессию открыло видео-презентационное обращение "ИИ и медиатрансформация Казахстана", подготовленное АО "Qazcontent". В ролике показано, как цифровые технологии, нейросети и автоматизация контента становятся неотъемлемой частью отечественной медиасферы.

В обсуждении приняли участие ключевые представители медиа- и информационного сектора: руководитель Комитета информации МКИ РК Алишер Муканов, менеджер по стратегическим коммуникациям и внешним связям агентства Anadolu Ajansı (Турция) Билгехан Озтурк, генеральный директор Media Holding Atameken Business Канат Сахариянов, генеральный директор IT-компании NUR.KZ.

Участники обсудили, как искусственный интеллект влияет на развитие журналистики, автоматизацию редакционных процессов, точность аналитики и визуализацию данных. Особое внимание уделили вопросам этики, доверия к цифровому контенту и роли человека в эпоху интеллектуальных технологий.

Айна Задабек подчеркнула, что использование ИИ не заменяет журналистов, а, напротив, открывает новые горизонты для творчества и аналитики:

"Мы стоим на пороге новой эры – когда технологии становятся не угрозой, а инструментом для усиления человеческого интеллекта и качества медиаконтента", - рассказала Задабек.

Панельная дискуссия прошла в живом и интерактивном формате, собрав экспертов, журналистов, представителей госорганов и IT-индустрии.

Напомним, Astana Media Week 2025 проходит с 5 по 7 ноября в Казмедиа центре и объединяет лидеров отечественных и зарубежных медиа для обсуждения будущего индустрии в эпоху искусственного интеллекта.