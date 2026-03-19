Журналисты были ранены в результате удара ракеты в Ливане
Сейчас оба пострадавших находятся в ливанской больнице.
Сегодня 2026, 16:59
108Фото: t.me/rt_russian
Корреспондент RT Стив Суини и его оператор были ранены в результате израильской атаки на юге Ливана, передает BAQ.kz со ссылкой на телеграм-канал RT.
Отмечается, что израильский самолёт выпустил ракету по их машине, когда они ехали через мост возле военной базы. Оба в сознании, сейчас получают медицинскую помощь в госпитале. Сообщается, что шрапнель от взрыва зацепила конечности, говорится в сообщении телеканала.
После появилась информация, подкрепленная кадрами из операционной, что врачи удалили шрапнель, попавшую в Суини. Также отмечается, что съёмочная группа была в опознавательных жилетах с надписью «Press».
Самое читаемое