В Казахстане создали Государственную комиссию, которая будет контролировать расходование средств по программе инфраструктурной модернизации «Халықтық құрылыс». Под контролем окажутся все этапы реализации проектов – от распределения бюджетных средств и проведения госзакупок до ввода объектов в эксплуатацию, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 24 ноября 2026 года.

Что будет контролировать комиссия

Основная задача Госкомиссии – обеспечить своевременную и качественную реализацию инфраструктурных проектов, снизить бюджетные риски и не допустить неэффективного расходования выделенных средств.

Комиссия будет следить за сроками и стоимостью строительства, проверять законность государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по устранению нарушений.

Ежеквартальные и годовые отчёты о реализации программы будут предоставлять непосредственно Президенту Казахстана.

Рабочим органом комиссии определена Высшая аудиторская палата.

Кто вошёл в состав комиссии

Комиссию возглавит председатель Высшей аудиторской палаты, его заместителем станет помощник Президента по экономическим вопросам.

В состав также вошли представители Правительства, Совета Безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, КНБ, Национального банка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, председатели региональных маслихатов.

К контролю за расходованием средств привлекли депутатов Курултая, членов Қазақстан Халық Кеңесі, журналистов, предпринимателей и общественных деятелей.

Среди членов комиссии:

Наталья Годунова – депутат Курултая;

Ольга Перепечина – депутат Курултая;

Марат Кожаев – депутат Курултая;

Сергей Пономарёв – депутат Курултая;

Сунгат Есимханов – депутат Курултая;

Раушан Кажибаева – директор Телерадиокомплекса Президента;

Ренат Ташкинбаев – журналист, автор и ведущий проекта «Другие места»;

Нурбек Бекбауов – журналист телеканала Qazaqstan;

Вера Захарчук и Риат Шони – журналисты телеканала 24.kz;

Андрей Шин – основатель группы компаний «Шин-Лайн»;

Геннадий Зенченко – предприниматель, Қазақстанның Еңбек Ері;

Азиза Шужеева – председатель правления TechnoWomen;

Ляззат Калтаева – общественный деятель, член Комитета ООН по правам инвалидов;

Лаззат Чинкисбаева – председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына».

К контролю за реализацией инфраструктурных проектов наряду с государственными органами привлекут представителей общественности, бизнеса и СМИ.