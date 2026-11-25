Журналисты и общественники будут контролировать расходы на «Халықтық құрылыс»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане создали Государственную комиссию, которая будет контролировать расходование средств по программе инфраструктурной модернизации «Халықтық құрылыс». Под контролем окажутся все этапы реализации проектов – от распределения бюджетных средств и проведения госзакупок до ввода объектов в эксплуатацию, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 24 ноября 2026 года.
Что будет контролировать комиссия
Основная задача Госкомиссии – обеспечить своевременную и качественную реализацию инфраструктурных проектов, снизить бюджетные риски и не допустить неэффективного расходования выделенных средств.
Комиссия будет следить за сроками и стоимостью строительства, проверять законность государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по устранению нарушений.
Ежеквартальные и годовые отчёты о реализации программы будут предоставлять непосредственно Президенту Казахстана.
Рабочим органом комиссии определена Высшая аудиторская палата.
Кто вошёл в состав комиссии
Комиссию возглавит председатель Высшей аудиторской палаты, его заместителем станет помощник Президента по экономическим вопросам.
В состав также вошли представители Правительства, Совета Безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, КНБ, Национального банка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, председатели региональных маслихатов.
К контролю за расходованием средств привлекли депутатов Курултая, членов Қазақстан Халық Кеңесі, журналистов, предпринимателей и общественных деятелей.
Среди членов комиссии:
-
Наталья Годунова – депутат Курултая;
-
Ольга Перепечина – депутат Курултая;
-
Марат Кожаев – депутат Курултая;
-
Сергей Пономарёв – депутат Курултая;
-
Сунгат Есимханов – депутат Курултая;
-
Раушан Кажибаева – директор Телерадиокомплекса Президента;
-
Ренат Ташкинбаев – журналист, автор и ведущий проекта «Другие места»;
-
Нурбек Бекбауов – журналист телеканала Qazaqstan;
-
Вера Захарчук и Риат Шони – журналисты телеканала 24.kz;
-
Андрей Шин – основатель группы компаний «Шин-Лайн»;
-
Геннадий Зенченко – предприниматель, Қазақстанның Еңбек Ері;
-
Азиза Шужеева – председатель правления TechnoWomen;
-
Ляззат Калтаева – общественный деятель, член Комитета ООН по правам инвалидов;
-
Лаззат Чинкисбаева – председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына».
К контролю за реализацией инфраструктурных проектов наряду с государственными органами привлекут представителей общественности, бизнеса и СМИ.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- Программа реновации: Еще один жилой комплекс ввели в эксплуатацию в Астане
- Связь станет дороже: Beeline, Kcell, Tele2 и Altel готовятся повысить тарифы
- Автобусы нового поколения: Талдыкорган готовится полностью обновить транспортный парк
- Более 60 человек погибли при вооружённых нападениях в Нигерии