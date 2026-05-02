Журналисты Казахстана могут подать заявки на президентские премии и гранты

В Казахстане начался приём представлений на соискание премий, грантов, а также объявление Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации на 2026 год, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Администрация Президента, выдвигать кандидатуры журналистов и творческих коллективов могут редакции СМИ, общественные организации и государственные органы.

К участию допускаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Приём документов продлится до 10 июня 2026 года.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий и грантов, а также творческих коллективов на получение Благодарности.

Представление обладателя гранта на соискание премии допускается не раньше чем через пять лет после вручения гранта.

Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до тридцати пяти лет включительно.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К нему прилагаются следующие документы:

справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

копия удостоверения личности или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;

краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

список основных публикаций и их копий, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

Представление на объявление Благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые публикации, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соискание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии, Советника Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан А.Смадиярова до 10 июня 2026 года по адресу: 010000, г.Астана, резиденция «Ақорда».

Документы в бумажном виде отправляются по почте на вышеуказанный адрес либо принимаются через сектор служебной корреспонденции Общего отдела Администрации Президента, находящийся в здании «Үкімет үйі» (г.Астана, пр. Мәңгілік ел, 6), в рабочие дни с 09:00 до 15:30 (обеденный перерыв: с 13:00 до 14:30), в субботу с 10:00 до 11:00 часов.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).