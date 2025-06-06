Жуткая авария унесла жизни четверых человек в СКО
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
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На Мамлютской трассе под Петропавловском произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автомобили марки "Mercedes" и "ГАЗель". Авария унесла жизни четырёх человек, среди них - один ребёнок. Ещё двое пострадавших были экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
По предварительным данным, обстоятельства столкновения пока не раскрываются. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб, проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают причины и возможные виновников аварии — по итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий всем участникам дорожного движения необходимо строго следовать требованиям ПДД, соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортных средств.
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