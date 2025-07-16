Жуткая авария унесла жизни трех человек в Акмолинской области
Трагедия на трассе "Екатеринбург – Алматы".
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16 июля на автодороге "Екатеринбург – Алматы" произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — Chery и Nissan Patrol, передает BAQ.KZ. Авария унесла жизни трёх человек, еще четверо с различными травмами были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.
По информации Департамента полиции, инцидент произошёл на одном из участков с повышенной интенсивностью движения. В настоящий момент по факту ДТП проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям участников аварии.
Ведомство напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима, особенно на трассах междугороднего значения, а также о важности регулярной проверки технического состояния автомобиля.
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