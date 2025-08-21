  • 21 Августа, 14:06

Жуткая авария в Акмолинской области: среди пострадавших подросток

Toyota RAV4 и Camry столкнулись под Степногорском.

Сегодня, 13:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр видео Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
72
Фото: кадр видео

Жуткая авария произошла 20 августа на 33-м километре автодороги областного значения "Азат — Степногорск", передает BAQ.KZ.

В Сети распространилось видео, на котором видно два сильно повреждённых автомобиля: одна машина слетела в кювет, другая осталась разбитой на обочине.

По информации департамента полиции Акмолинской области, в ДТП столкнулись "Toyota RAV4" и "Toyota Camry". В результате аварии незначительные телесные повреждения получили четыре человека, среди них — подросток 2013 года рождения.

Виновный в происшествии привлечен к административной ответственности.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Константин Грюканов (@blog_novichka)

Самое читаемое

Наверх