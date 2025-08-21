Жуткая авария произошла 20 августа на 33-м километре автодороги областного значения "Азат — Степногорск", передает BAQ.KZ.

В Сети распространилось видео, на котором видно два сильно повреждённых автомобиля: одна машина слетела в кювет, другая осталась разбитой на обочине.

По информации департамента полиции Акмолинской области, в ДТП столкнулись "Toyota RAV4" и "Toyota Camry". В результате аварии незначительные телесные повреждения получили четыре человека, среди них — подросток 2013 года рождения.

Виновный в происшествии привлечен к административной ответственности.