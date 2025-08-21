Жуткая авария в Акмолинской области: среди пострадавших подросток
Toyota RAV4 и Camry столкнулись под Степногорском.
Сегодня, 13:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
72Фото: кадр видео
Жуткая авария произошла 20 августа на 33-м километре автодороги областного значения "Азат — Степногорск", передает BAQ.KZ.
В Сети распространилось видео, на котором видно два сильно повреждённых автомобиля: одна машина слетела в кювет, другая осталась разбитой на обочине.
По информации департамента полиции Акмолинской области, в ДТП столкнулись "Toyota RAV4" и "Toyota Camry". В результате аварии незначительные телесные повреждения получили четыре человека, среди них — подросток 2013 года рождения.
Виновный в происшествии привлечен к административной ответственности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- В Уральске парень три года вымогал деньги у бывшей девушки
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца