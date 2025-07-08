В микрорайоне Туран в Шымкенте произошла трагедия — маленький ребёнок выпал с верхнего этажа многоквартирного дома и скончался от полученных травм, передает BAQ.KZ.

На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как мать хватает уже упавшего малыша на земле и в отчаянии зовёт на помощь. К ней бросаются прохожие, очевидцы шокированы.

По информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование с целью установить все обстоятельства происшествия.

"Полиция призывает родителей быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра у открытых окон и помнить: москитные сетки не спасают от падений", — говорится в официальном заявлении ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что в Астане за сутки четверо детей выпали из окон.