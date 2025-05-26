  • 26 Мая, 18:24
  • BAIGENEWS

Взрыв на комбикормовом заводе в Алматинской области унес жизнь рабочего

Взрыв мучной пыли стал причиной гибели рабочего.

Сегодня, 16:31
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: Кадр видео

В Алматинской области на территории комбикормового завода АО "АзияАгроФуд" произошёл взрыв мучной пыли, в результате чего вспыхнул пожар. Инцидент произошёл на зернохранилище предприятия, расположенного в Карасайском районе, передаёт BAQ.KZ. 

По информации руководства компании, пострадали четверо сотрудников, один из которых, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм. Остальные трое получают лечение в Карасайской центральной районной больнице.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Для лечения пострадавших привлечены ведущие комбустиологи. Компания берет на себя полную материальную ответственность", — сообщил председатель правления АО "АзияАгроФуд" Саян Ашенов.

Руководство инициировало внутреннюю проверку и заявило о полном сотрудничестве с соответствующими органами для всестороннего расследования причин взрыва.

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