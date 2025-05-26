Взрыв на комбикормовом заводе в Алматинской области унес жизнь рабочего
Взрыв мучной пыли стал причиной гибели рабочего.
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В Алматинской области на территории комбикормового завода АО "АзияАгроФуд" произошёл взрыв мучной пыли, в результате чего вспыхнул пожар. Инцидент произошёл на зернохранилище предприятия, расположенного в Карасайском районе, передаёт BAQ.KZ.
По информации руководства компании, пострадали четверо сотрудников, один из которых, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм. Остальные трое получают лечение в Карасайской центральной районной больнице.
"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Для лечения пострадавших привлечены ведущие комбустиологи. Компания берет на себя полную материальную ответственность", — сообщил председатель правления АО "АзияАгроФуд" Саян Ашенов.
Руководство инициировало внутреннюю проверку и заявило о полном сотрудничестве с соответствующими органами для всестороннего расследования причин взрыва.
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