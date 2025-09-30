На 107-м километре автодороги Алматы–Бишкек произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Alphard.

В результате столкновения восемь человек скончались на месте аварии, ещё двое получили серьёзные травмы и были госпитализированы. На данный момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции уже начали досудебное расследование, ведутся все необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы обращаются ко всем водителям с настоятельной просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную осторожность на дорогах, чтобы избежать подобных трагедий.