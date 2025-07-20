Жуткое ДТП заблокировало движение поездов на переезде Есиль–Аркалык
Движение поездов остановили почти на час.
Сегодня, 13:34
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Сегодня, 13:34Сегодня, 13:34
81Фото: Pixabay.com
Жуткое ДТП произошло днем 19 июля на железнодорожном переезде участка Есиль–Аркалык. Столкнулись автомобили марок DAF и Mercedes, передает BAQ.KZ.
Инцидент вызвал временную остановку движения поездов. Движение восстановили за 49 минут.
Как сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы", 19 июля в 13:07 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Есиль–Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок DAF и Mercedes. Пострадавших нет. ДТП создало препятствие для движения поездов.
По информации ведомства, уже через 49 минут, к 13:56, прицеп был убран с путей и движение восстановлено. Переезд уже оборудован необходимыми знаками.
Информация передана в дорожную полицию города Есиль.
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