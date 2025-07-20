Жуткое ДТП произошло днем 19 июля на железнодорожном переезде участка Есиль–Аркалык. Столкнулись автомобили марок DAF и Mercedes, передает BAQ.KZ.

Инцидент вызвал временную остановку движения поездов. Движение восстановили за 49 минут.

Как сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы", 19 июля в 13:07 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Есиль–Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок DAF и Mercedes. Пострадавших нет. ДТП создало препятствие для движения поездов.

По информации ведомства, уже через 49 минут, к 13:56, прицеп был убран с путей и движение восстановлено. Переезд уже оборудован необходимыми знаками.

Информация передана в дорожную полицию города Есиль.