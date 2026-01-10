В Экибастузе произошло убийство в одной из квартир жилого дома. Информацию подтвердили в департаменте полиции Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, 9 января 2026 года в полицию поступило сообщение о происшествии в одной из квартир города. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в ходе бытового конфликта, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, одному из участников были нанесены множественные ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Кроме того, еще одна женщина получила ножевые ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Подозреваемая была задержана по горячим следам и водворена в изолятор временного содержания. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

В департаменте полиции Павлодарской области призвали граждан воздерживаться от употребления алкоголя и напомнили об ответственности за совершение тяжких преступлений.