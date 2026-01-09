Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь
Трагический инцидент произошел в Кызылорде
В ночь на 8 января в Кызылординской области произошёл трагический инцидент, в результате ножевых ранений скончались местная жительница и её 34-летняя дочь, передаёт BAQ.KZ.
О происшествии в полицию сообщили соседи. На место незамедлительно выехал патрульный экипаж, который задержал подозреваемого на месте преступления - им оказался сосед погибших.
Известно, что в живых чудом остался сын погибшей. Подросток сумел написать другу в WhatsApp, что его бабушку уже убили, а мать убивают прямо сейчас, отправив фото с окровавленным лицом, чтобы ему поверили. В сети также распространяется видео задержания подозреваемого, на котором видно, как мальчик выходит из комнаты с телами погибших и объясняет полицейским, что произошло.
По информации Департамента полиции Кызылординской области, возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные действия.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, ход досудебного расследования находится под контролем руководства полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
