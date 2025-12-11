В Байконурском районе Астаны на участке объездной трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, передаёт BAQ.KZ.

В результате столкновения несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Оперативно прибывшие спасатели с использованием гидравлического оборудования извлекли зажатого пассажира и передали его бригаде скорой помощи. Другие пассажиры были вынесены из автомобиля очевидцами до прибытия спасателей.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По факту аварии ведется проверка обстоятельств происшествия.