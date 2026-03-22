Масштабная культурная инициатива школы «Ер Едіге», реализованная в Актобе в рамках Наурызнама, получила международное признание. Проект был направлен на сохранение и популяризацию традиции жырау, развитие национального устного наследия и поддержку молодых исполнителей, передает BAQ.KZ.

В течение 24 часов 36 жыршы непрерывно исполняли произведения, сменяя друг друга каждые три часа. В программу вошли эпический цикл «Қырымның қырық батыры», включающий 36 дастанов и около 31 тысячи строк, а также «Пайғамбарлар қиссасы».

Исполнение проходило по традиционному принципу непрерывного подхвата, что позволило сохранить целостность повествования и передать особенности древней школы жырау.

Итоги были официально зафиксированы представителем Всемирной книги рекордов GBR по странам Азии и Африки. По результатам подтверждения достижение внесено в мировой реестр рекордов.

Стоит отметить, что проект стал значимым событием для возрождения традиции непрерывного исполнения эпоса, которая занимает особое место в казахской духовной культуре. Особое внимание в рамках инициативы было уделено передаче жырауского искусства молодому поколению и укреплению интереса к национальному наследию.