Зидан возглавит сборную Франции
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Легендарный французский футболист Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передает BAQ.KZ.
По информации Романо, эпоха Дидье Дешама во главе национальной команды подошла к концу.
«Цикл Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции подошел к концу. Последний матч за третье место, затем его прощание и начало эры Зинедина Зидана», – написал Романо.
🚨🇫🇷 OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over. 👋🏼– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd
Напомним, ранее сборная Франции под руководством Дидье Дешама проиграла Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев укрепил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после передачи Дани Ольмо. Поражение прервало серию сборной Франции, которая два предыдущих чемпионата мира подряд выходила в финал. Впервые с 2018 года французская команда не смогла пробиться в решающий матч турнира.
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