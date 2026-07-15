Зидан возглавит сборную Франции

15 Июля 2026, 09:55
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Instagram/zidane 15 Июля 2026, 09:55
15 Июля 2026, 09:55
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Фото: Instagram/zidane

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передает BAQ.KZ.

По информации Романо, эпоха Дидье Дешама во главе национальной команды подошла к концу.

«Цикл Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции подошел к концу. Последний матч за третье место, затем его прощание и начало эры Зинедина Зидана», – написал Романо.

Назначение Зидана фактически станет одним из самых ожидаемых кадровых решений во французском футболе последних лет. Бывший капитан сборной Франции неоднократно назывался главным кандидатом на пост наставника национальной команды, однако до настоящего момента официального назначения не происходило.

Дешам покидает сборную после 14 лет работы

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и стал одним из самых успешных тренеров в истории национальной команды. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, стали победителями Лиги наций УЕФА, а также дошли до финалов чемпионатов мира и Европы.

Последним турниром для 57-летнего специалиста стал чемпионат мира 2026 года. В полуфинале французская команда уступила сборной Испании и теперь проведет матч за третье место.

Что известно о Зидане

Зинедин Зидан – один из самых титулованных тренеров современности. После завершения игровой карьеры он возглавил мадридский «Реал», с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также дважды стал чемпионом Испании. С 2021 года Зидан не работал ни с одним клубом, несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов. Все это время его регулярно связывали с возможным назначением в сборную Франции.

Напомним, ранее сборная Франции под руководством Дидье Дешама проиграла Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев укрепил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после передачи Дани Ольмо. Поражение прервало серию сборной Франции, которая два предыдущих чемпионата мира подряд выходила в финал. Впервые с 2018 года французская команда не смогла пробиться в решающий матч турнира.

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