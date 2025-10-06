Заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов провёл рабочие совещания с участием угледобывающих предприятий по вопросам обеспечения углем для стабильного прохождения отопительного сезона, передает BAQ.KZ.

В обсуждениях приняли участие представители АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", угледобывающих компаний, а также внешнеторговых организаций.

В ходе встреч были заслушаны отчёты по выполнению планов заготовки угля в регионах, обеспечению подвижным полувагонами, а также работе региональных операторов.

На сегодня потребность населения и коммунально-бытового сектора на отопительный сезон составляет 7,4 млн. тонн угля. Заготовка по регионам составляет 4,8 млн. тонн или 65%.

Министерство энергетики держит вопрос своевременного и полного обеспечения регионов углём на особом контроле.