В Казахстане ожидается дефицит электроэнергии в осенне-зимний период 2025–2026 годов. Об этом сообщили на заседании общественного совета фонда "Самрук-Қазына" с участием компаний KEGOC и "Самрук-Энерго", передает BAQ.KZ.

По данным KEGOC, при прогнозируемой максимальной нагрузке 17,6 ГВт и доступной генерации 16,7 ГВт дефицит мощности составит около 0,9 ГВт, а по объёму электроэнергии — 1,1 млрд кВт·ч. Нехватку планируется компенсировать за счёт импорта из соседних энергосистем.

В компании отметили, что основная ремонтная кампания завершена на 89%, сформированы аварийные запасы и обеспечена готовность персонала и техники. "Самрук-Энерго" также завершает подготовку электростанций к зиме: на складах предприятий накоплено 1,5 млн тонн угля при нормативе 791 тыс. тонн и 33,6 тыс. тонн мазута при нормативе 23,6 тыс. тонн.

Энергетики уверяют, что, несмотря на прогнозируемый дефицит, отопительный сезон пройдёт без перебоев, а контроль за стабильностью энергосистемы будет усилен.