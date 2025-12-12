Почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением: в 16 областях и в Астане в пятницу, 12 декабря, ожидают снег, метель, туман и гололёд, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет". В Акмолинской области утром и днём пройдут снег и метель, а ветер будет усиливаться до 15–20 м/с. В Астане также выпадет снег и ожидается низовая метель.

В Карагандинской области прогнозируют метель и гололёд, местами порывы ветра достигнут 23 м/с. В Атырауской области днём возможен гололёд, а в Улытау — метель и туман, при ветре до 23 м/с на севере региона. Особенно сложная ситуация ожидается в Жетысу: в районе Алаколя порывы северо-западного ветра усилятся до 30 м/с и выше, а в горах возможны туман и гололёд.

Гололёд также прогнозируется в Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях. На юге Костанайской области ожидаются снег, метель и туман. В Алматинской области ночью усилится юго-восточный ветер, а в Абай днём пройдёт низовая метель с порывами до 28 м/с.

В Павлодарской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях местами ожидаются туман и гололёд. В Жамбылской области в ночь на пятницу прогнозируют снег, метель и туман, а ветер будет достигать 23–28 м/с в горных районах.