Зима держит Казахстан в морозах: потепление придёт только со 2 марта
Сегодня 2026, 13:07
169Фото: freepik.com
Несмотря на приближение календарной весны, зимняя погода продолжает доминировать на большей части территории Казахстана, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, обширный антициклон сохраняет своё влияние, удерживая морозную погоду без существенных осадков.
Изменения погодных условий начнутся со 2 марта. С западных регионов страны ожидается смещение циклона, который принесёт снег и метели, а в южных областях — смешанные осадки в виде дождя и снега. Также прогнозируется усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.
Метеорологи отмечают, что устойчивое потепление будет происходить по мере продвижения циклона на восток страны.
