Зима может дать возможность астанчанам насладиться матчами Лиги чемпионов
"Кайрат" может провести следующие матчи в столице.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Футбольный клуб "Кайрат" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрос о переносе своих зимних матчей в Астану/ Об этом сообщил генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория в кулуарах Правительства, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, решение связано с климатическими условиями и логистикой.
"Понятно, что из-за погодных условий это будет удобнее. В Астане крытый стадион, и в этой ситуации больше болельщиков смогут посетить матчи, потому что это самый большой стадион в стране", — пояснил Лория.
Он подчеркнул, что окончательное решение по переносу игр примет УЕФА. Напомним, ранее матчи лиги чемпионов казахстанского футбольного клуба проводились на Центральном стадионе в Алматы.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге