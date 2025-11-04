Футбольный клуб "Кайрат" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрос о переносе своих зимних матчей в Астану/ Об этом сообщил генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория в кулуарах Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, решение связано с климатическими условиями и логистикой.

"Понятно, что из-за погодных условий это будет удобнее. В Астане крытый стадион, и в этой ситуации больше болельщиков смогут посетить матчи, потому что это самый большой стадион в стране", — пояснил Лория.

Он подчеркнул, что окончательное решение по переносу игр примет УЕФА. Напомним, ранее матчи лиги чемпионов казахстанского футбольного клуба проводились на Центральном стадионе в Алматы.