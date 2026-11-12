Зима напомнит о себе сразу в 11 регионах Казахстана: водителей предупредили об опасности на трассах
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Дождь со снегом, снегопады и скользкое дорожное покрытие могут осложнить поездки сразу в нескольких регионах страны. На отдельных участках республиканских трасс также ожидается ухудшение видимости – привычная дорога может стать настоящим испытанием даже для опытных водителей.
Непогода ожидается в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетісу и Ұлытау.
Из-за осадков и скользкого покрытия тормозной путь может увеличиться, а видимость – резко ухудшиться.
Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и отказаться от резких манёвров. На дороге сейчас лучше лишний раз не спешить: несколько сэкономленных минут не стоят риска.
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