Зима напомнит о себе сразу в 11 регионах Казахстана: водителей предупредили об опасности на трассах

Дождь со снегом, снегопады и скользкое дорожное покрытие могут осложнить поездки сразу в нескольких регионах страны. На отдельных участках республиканских трасс также ожидается ухудшение видимости – привычная дорога может стать настоящим испытанием даже для опытных водителей.

Непогода ожидается в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетісу и Ұлытау.

Из-за осадков и скользкого покрытия тормозной путь может увеличиться, а видимость – резко ухудшиться.

Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и отказаться от резких манёвров. На дороге сейчас лучше лишний раз не спешить: несколько сэкономленных минут не стоят риска.