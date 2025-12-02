В Казахстане наступила зима, однако прогнозы метеослужб показывают низкий уровень осадков и слабый снежный покров, передаёт BAQ.KZ.

Эксперты предупреждают, что это может создать трудности для весеннего посева: земля будет менее увлажнённой, а некоторые культуры окажутся под риском.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, государство готово поддержать фермеров через страхование посевов, компенсируя возможные убытки.

"В этом году у нас были аномальные условия для уборки, и недостаток влаги создал определённые риски. Со стороны государства субсидировали на 80% сумму страховой премии, которую выплачивают страховым компаниям. По сути, это практически бесплатная страховка для агрария. Мы надеемся, что зима будет снежной, но если снежного покрова не будет, условия весной могут ухудшиться. В таких случаях фермеры могут ориентироваться на прогнозы и своевременно страховать свои посевы", — пояснил он.

Также вице-министр добавил, что механизм страхования позволяет фермерам компенсировать потери в сложных условиях.

"Объем страховой выплаты зависит от условий страховой компании. При наступлении страхового случая, будь то переизбыток влаги или её недостаток, страховой агент фиксирует факт совместно с Акиматом и после этого выплачивается страховая сумма. На примере Акмолинской области фермеры смогли провести уборку без убытков именно благодаря страховым выплатам", — отмечает Азат Султанов.

Полную информацию о страховых продуктах и консультации, по его словам, можно получить у страховых компаний, в Ассоциации страховщиков или у государственного оператора.