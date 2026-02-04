С 5 по 7 февраля большая часть территории Казахстана окажется под влиянием южного циклона, передает BAQ.KZ.

Как сообщают синоптики "Казгидромета", ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд, туман и усиление ветра. По данным метеорологов, вынос тёплых юго-западных воздушных масс приведёт к заметному повышению дневной температуры воздуха.

Так, на севере, востоке и в центральных регионах страны столбики термометров поднимутся до -3…+2 градусов. На юге потеплеет до +8…+17 градусов, а на юго-востоке ожидается +5…+15 градусов.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что потепление будет кратковременным. Уже к концу периода прогнозируется прекращение осадков и резкое похолодание.

Специалисты рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать осторожность из-за возможного гололёда и ухудшения видимости на дорогах.