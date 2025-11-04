С 8:00 часов 5 ноября 2025 года в Восточно-Казахстанской области вводится временное ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете автомобильных дорог, мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения в связи со сложными горными условиями на Осиновском перевале.

Ограничение касается участка республиканской трассы "Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 46–66, между селом Северное и городом Серебрянск) и будет действовать до окончания зимнего периода.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и строго соблюдать требования дорожных служб.